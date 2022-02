Ditonellapiaga e Donatella Rettore | il testo del brano “Chimica” in gara a Sanremo 2022

(Di mercoledì 2 febbraio 2022), ildicon il quale le due artiste parteciperanno alla 72° edizione del Festival diIlè stato scritto da Margherita Carducci, in arte, e, le musiche sono state composte dalla stessa, Benjamin Ventura, Alessandro Casagni, Valerio Smordoni e Edoardo Castroni., ildidell’inedita coppia al Festival diLa produzione diporta la firma del duo di producer romani bbprod. Una vera hit che richiama le atmosfere della Disco come appare chiaro ...

... sarà Sangiovanni a rompere il ghiaccio, seguito da Giovanni Truppi, Le Vibrazioni, Emma Marrone, Matteo Romano, Iva Zanicchi,Rettore, Elisa, Fabrizio Moro, Tananai, Irama,......il suo primo singolo firmato. Nel 2021 esce il suo primo ep 'Morsi', preceduto dai singoli "Morphina" e "Spreco di potenziale". A Sanremo 2022 canta "Chimica" in coppia con...in arte Ditonellapiaga, e Donatella Rettore, le musiche sono state composte dalla stessa Ditonellapiaga, Benjamin Ventura, Alessandro Casagni, Valerio Smordoni e Edoardo Castroni. Ditonellapiaga e ...Nella scena musicale contemporanea non in molti ancora sanno chi è Ditonellapiaga, eppure la giovane artista quest’anno è a Sanremo 2022, in coppia con Donatella Rettore. Un successo soprattutto ...