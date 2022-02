Covid oggi Basilicata, 1.072 contagi e 3 morti: bollettino 2 febbraio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – In Basilicata sono 1.072 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati oggi, 2 febbraio, su un totale di 6.334 tamponi (molecolari e antigenici). Si registrano 3 decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. I ricoverati per Covid-19 sono 93 (-1) di cui 5 (-1) in terapia intensiva: 46 (di cui 3 in TI) nell’ospedale di Potenza; 47 (di cui 2 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono oltre 19mila. Le persone decedute risiedevano a Potenza, Lavello e in Puglia, a Caprarica di Lecce. Sono state registrate 819 guarigioni. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.471 somministrazioni. Finora 462.765 lucani ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Insono 1.072 i nuovi casi dio da coronavirus registrati, 2, su un totale di 6.334 tamponi (molecolari e antigenici). Si registrano 3 decessi per-19. Sono i dati delregionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. I ricoverati per-19 sono 93 (-1) di cui 5 (-1) in terapia intensiva: 46 (di cui 3 in TI) nell’ospedale di Potenza; 47 (di cui 2 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono oltre 19mila. Le persone decedute risiedevano a Potenza, Lavello e in Puglia, a Caprarica di Lecce. Sono state registrate 819 guarigioni. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.471 somministrazioni. Finora 462.765 lucani ...

