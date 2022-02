Comuni, a Caserta previste 58 assunzioni nel triennio 2022/2024 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiQuarantadue assunzioni nel 2022, incluse due posizioni dirigenziali, sette nel 2023, di cui un dirigente, nove nel 2024: è quanto prevede, per il Comune di Caserta, il Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 approvato con delibera, su proposta dell’assessora al Personale e alla Riorganizzazione Uffici e Servizi, Annamaria Sadutto, dalla giunta guidata dal sindaco Carlo Marino. Il Piano è stato redatto innanzitutto per venire incontro alle più urgenti esigenze di riorganizzazione della macchina comunale, a partire dalla necessità di procedere alla copertura dei posti vacanti delle posizioni dirigenziali per la reggenza e la direzione del Settore dell’Area tecnica e del Settore dell’Area finanziaria. “Era necessario ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiQuarantaduenel, incluse due posizioni dirigenziali, sette nel 2023, di cui un dirigente, nove nel: è quanto prevede, per il Comune di, il Piano dei fabbisogni di personale per ilapprovato con delibera, su proposta dell’assessora al Personale e alla Riorganizzazione Uffici e Servizi, Annamaria Sadutto, dalla giunta guidata dal sindaco Carlo Marino. Il Piano è stato redatto innanzitutto per venire incontro alle più urgenti esigenze di riorganizzazione della macchina comunale, a partire dalla necessità di procedere alla copertura dei posti vacanti delle posizioni dirigenziali per la reggenza e la direzione del Settore dell’Area tecnica e del Settore dell’Area finanziaria. “Era necessario ...

