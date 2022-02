Borsa: bene Milano con banche e auto, giù Iveco (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Piazza Affari ha chiuso in positivo (+0,6%), tra le migliori Borse europee, una seduta che ha visto qualche mercato arretrare sul finale, in scia a un andamento altalenante di Wall Street. A Milano, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Piazza Affari ha chiuso in positivo (+0,6%), tra le migliori Borse europee, una seduta che ha visto qualche mercato arretrare sul finale, in scia a un andamento altalenante di Wall Street. A, ...

MKT_INS : Chiusura #Borsa: il #FtseMib ha terminato le contrattazioni in rialzo dello 0,6%, bene anche il #Ftse100 +0,6% e il… - fisco24_info: Borsa: bene Europa con l'apertura positiva di Wall Street: Bene le banche, in calo i petroliferi col greggio

Ultime Notizie dalla rete : Borsa bene Borsa: bene Milano con banche e auto, giù Iveco Molto bene tra le auto Ferrari (+1,5%), coi conti positivi del 2021, e ha guadagnato Stellantis (+0,7%). In forma Tim (+1,2%). Positiva Generali (+0,4%) nel giorno del Cda. In fondo al listino ...

New York: Texas Instruments in rally Brilla la compagnia chip statunitense , che passa di mano con un aumento del 2,31%. Il movimento di Texas Instruments , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Nasdaq 100 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa. Lo status tecnico di medio periodo ...

Borsa: bene Europa con l'apertura positiva di Wall Street - Economia ANSA Nuova Europa Bene Piazza Affari, Europa piatta Piazza Affari ha segnato +0,60%. Bene anche Londra, +0,63%. Parigi ha guadagnato lo 0,22%, Francoforte ha ceduto lo 0,04%. Sul versante dei titoli di stato lo spread è stato in altalena tutto il giorn ...

Borsa Usa, Nasdaq prosegue rally grazie a risultati Alphabet e Amd (Reuters) - Il Nasdaq è impostato per mettere a segno la quarta seduta consecutiva al rialzo, dopo un inizio di anno turbolento, con Alphabet e il produttore di chip Advanced Micro Devices in crescita ...

