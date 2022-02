Bonus in edilizia: il 4 febbraio un evento online per i professionisti del settore (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guido Alberti propone un appuntamento con un team di esperti per rispondere a tutte le domande sui Bonus e su come gestire le opportunità per l’edilizia Roma, 2 febbraio 2022 – Venerdì 4 febbraio Guido Alberti, marketer, blogger e imprenditore edile, fondatore di Marketing al Millimetro, agenzia di consulenza strategica per il settore edilizio, organizza l’incontro online Bonus in edilizia, rivolto agli operatori del settore che vogliano fare maggiore chiarezza sulle prospettive e le opportunità per l’edilizia offerte dai Bonus pubblici. Un team di esperti sarà a disposizione per rispondere a tutte le domande e per illustrare il quadro normativo. “Non è sempre semplice ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guido Alberti propone un appuntamento con un team di esperti per rispondere a tutte le domande suie su come gestire le opportunità per l’Roma, 22022 – Venerdì 4Guido Alberti, marketer, blogger e imprenditore edile, fondatore di Marketing al Millimetro, agenzia di consulenza strategica per iledilizio, organizza l’incontroin, rivolto agli operatori delche vogliano fare maggiore chiarezza sulle prospettive e le opportunità per l’offerte daipubblici. Un team di esperti sarà a disposizione per rispondere a tutte le domande e per illustrare il quadro normativo. “Non è sempre semplice ...

