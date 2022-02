(Di martedì 1 febbraio 2022), famosa streamer e creatrice di contenuti (seguitissima dagli appassionati di esports) ha deciso di rimanere con. Lo ha confermato la stessa streamer in un messaggio video postato su. La comproprietaria di 100 Thieves si è unita aper la prima volta nel 2020, dopo aver avviato la sua carriera di streaming su Twitch. Una mossa azzeccatissima per la piattaforma, che ha visto crescere enormemente la sua divisione di streaming anche grazie all’aggiunta di altri creatori affermati e personalità del livestream. Basti pensare che sono nell’ultimo annoè riuscita ad assicurarsi artisti del calibro di TimTheTatman, DrLupo e Ludwig. Nelufficiale diviene confermato l’ultimo trend tra gli streamer: nel video compaiono ...

Advertising

esports247_it : Valkyrae firma un nuovo accordo con YouTube: l'annuncio su Twitter -

Ultime Notizie dalla rete : Valkyrae firma

Tech Princess

Valkyrae announced her plans to continue streaming exclusively on YouTube Gaming. The popular content creator and co-owner of esports ...