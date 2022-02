Vaccino per bimbi tra i sei mesi e i 5 anni, Pfizer chiede il via libera alla ?Fda (Di martedì 1 febbraio 2022) Vaccino per i bambini dai 6 mesi ai 5 anni, Pfizer ha annunciato di aver chiesto l'autorizzazione d'emergenza alla Food and Drug administration (Fda) per il suo siero. Qualora la... Leggi su ilmattino (Di martedì 1 febbraio 2022)per i bambini dai 6ai 5ha annunciato di aver chiesto l'autorizzazione d'emergenzaFood and Drug administration () per il suo siero. Qualora la...

Advertising

marattin : In politica ti hanno già fatto una pernacchia (grazie a Dio) a breve forse pure in Accademia. Visto che non ti sei… - Adnkronos : Il vaccino dovrebbe essere obbligatorio per tutti i cantanti in gara a #Sanremo2022? Il direttore di Rai1: 'Rai non… - RobertoBurioni : Buone notizie. Il vaccino per i più piccoli potrebbe arrivare prima del previsto. Secondo indiscrezioni l'autorizza… - JPCK72 : RT @lgpapaleo: Non è vero che la gente ha aderito in modo responsabile, la gente è stata costretta; non rassicura nessuno il fatto che dici… - info_longo : RT @info_longo: @ladyonorato L'obbligo vaccinale imposto dal governo decade perchè l'Italia non ha disponibilità di un'vaccino'da inoculare… -