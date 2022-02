Tensione Sarri-Lazio per il calciomercato deludente: la situazione (Di martedì 1 febbraio 2022) C’è Tensione tra Maurizio Sarri e la società Lazio, il mister è deluso da questa sessione di calciomercato. La gestione di questa sessione di calciomercato da parte di Lotito e Tare fa infuriare Sarri. Come riportato da Alfredo Pedullà e Corriere dello Sport oggi in edicola, l’arrivo di Cabral e il tesseramento di Kamenovic dopo sette mesi di parcheggio a Formello sembrano pezze che poco hanno a che vedere con il tanto decantato progetto legato al Comandante. Le richieste erano diverse, il progetto stipulato insieme diceva altro, Maurizio Sarri deve accontentarsi di un colpo last minute. Il contratto di Cabral è stato depositato nell’ultimo minuti disponibile e il giocatore va a ricoprire un ruolo non richiesto dal mister. Sarri non ci ... Leggi su rompipallone (Di martedì 1 febbraio 2022) C’ètra Maurizioe la società, il mister è deluso da questa sessione di. La gestione di questa sessione dida parte di Lotito e Tare fa infuriare. Come riportato da Alfredo Pedullà e Corriere dello Sport oggi in edicola, l’arrivo di Cabral e il tesseramento di Kamenovic dopo sette mesi di parcheggio a Formello sembrano pezze che poco hanno a che vedere con il tanto decantato progetto legato al Comandante. Le richieste erano diverse, il progetto stipulato insieme diceva altro, Mauriziodeve accontentarsi di un colpo last minute. Il contratto di Cabral è stato depositato nell’ultimo minuti disponibile e il giocatore va a ricoprire un ruolo non richiesto dal mister.non ci ...

