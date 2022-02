Questa foto non mostra le proteste in Canada contro l’obbligo vaccinale? (Di martedì 1 febbraio 2022) Il 31 gennaio 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra una folla in strada. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si afferma che la scena mostrerebbe un momento del Freedom convoy, una protesta in atto in Canada in questi giorni, organizzata dai camionisti contro la vaccinazione obbligatoria richiesta alla categoria dal governo canadese a partire dal 15 gennaio 2022. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. L’immagine oggetto di verifica risale in realtà al 24 marzo 2018 e mostra un momento della manifestazione March for Our Lives tenutasi a Washington per chiedere delle modifiche alle leggi sulle armi dopo la sparatoria presso la Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland ... Leggi su facta.news (Di martedì 1 febbraio 2022) Il 31 gennaio 2022 su Facebook è stata pubblicata unacheuna folla in strada. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si afferma che la scena mostrerebbe un momento del Freedom convoy, una protesta in atto inin questi giorni, organizzata dai camionistila vaccinazione obbligatoria richiesta alla categoria dal governo canadese a partire dal 15 gennaio 2022. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. L’immagine oggetto di verifica risale in realtà al 24 marzo 2018 eun momento della manifestazione March for Our Lives tenutasi a Washington per chiedere delle modifiche alle leggi sulle armi dopo la sparatoria presso la Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland ...

