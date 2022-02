Parisi-Napoli: il presidente dell’Empoli svela tutto (Di martedì 1 febbraio 2022) Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, è intervenuto alla radio ufficiale della società azzurra, Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘, commentando la chiusura del calciomercato e i discorsi rimandati a giugno con il Napoli per il difensore toscano Fabiano Parisi. Fabrizio Corsi Empoli Questo quanto evidenziato: “Per far quadrare i conti abbiamo dovuto sacrificare Ricci. Ci è dispiaciuto ma abbiamo un altro giovanissimo giocatore, 2002, che ha vinto il campionato Primavera lo scorso anno e ha ottimi margini di crescita. Abbiamo preso un terzino sinistro giovane, italiano che giocava in Belgio, per sostituire l’infortunato Parisi.“ Calciomercato Napoli Parisi Parisi interessa al ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 1 febbraio 2022) IlFabrizio Corsi, è intervenuto alla radio ufficiale della società azzurra, Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘, commentando la chiusura del calciomercato e i discorsi rimandati a giugno con ilper il difensore toscano Fabiano. Fabrizio Corsi Empoli Questo quanto evidenziato: “Per far quadrare i conti abbiamo dovuto sacrificare Ricci. Ci è dispiaciuto ma abbiamo un altro giovanissimo giocatore, 2002, che ha vinto il campionato Primavera lo scorso anno e ha ottimi margini di crescita. Abbiamo preso un terzino sinistro giovane, italiano che giocava in Belgio, per sostituire l’infortunato.“ Calciomercatointeressa al ...

