Oggi 1 febbraio, Santa Verdiana: vive in una condizione particolare per oltre 30 anni (Di martedì 1 febbraio 2022) E’ coetanea di San Francesco d’Assisi che le fa visita accogliendo poi la sua richiesta di essere ammessa nel Terz’Ordine francescano. Nonostante la giovane sia di nobili origini, decide di abbandonare tutto per seguire la sua vocazione. Sin da bambina è dedita all’orazione e all’astinenza. Sceglie la vita della clausura che porta avanti per oltre L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 1 febbraio 2022) E’ coetanea di San Francesco d’Assisi che le fa visita accogliendo poi la sua richiesta di essere ammessa nel Terz’Ordine francescano. Nonostante la giovane sia di nobili origini, decide di abbandonare tutto per seguire la sua vocazione. Sin da bambina è dedita all’orazione e all’astinenza. Sceglie la vita della clausura che porta avanti perL'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

borghi_claudio : Finito il #Quirinale2022 oggi è tornato il covid. Per una settimana era magicamente sparito. Fortunatamente c'è S… - sole24ore : ?? Dal 1° febbraio via al #greenpass base anche per Poste, banche e shopping. Documento obbligatorio per molte attiv… - ComuneMI : ??OBBLIGO DI GREEN PASS PER ACCEDERE AGLI UFFICI PUBBLICI ?? A partire da oggi, 1° febbraio, in conformità alle nuove… - Lu08472058 : Non cercare sempre la perfezione, ama la vita così com’è, anche un po’ stropicciata. Buongiorno a tutti ben arriva… - Davide70405052 : RT @Almalibregalgos: ???? Oggi 1 FEBBRAIO è il WORLD GALGO DAY???? ?Pubblica una foto del tuo cane con la scritta #FreeTheGalgo ? Le raccog… -