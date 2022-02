Morte Zamparini | il cordoglio e le reazioni sui social dal mondo del calcio

(Di martedì 1 febbraio 2022) Ilpiange la scomparsa di uno dei suoi ultimi romantici presidenti: all'età di 80 anni se ne è infatti andato Maurizio, ex patron e presidente prima del Venezia e poi del PalermUna...

Ultime Notizie dalla rete : Morte Zamparini

... scomparso questa notte Javier Pastore, ex giocatore del Palermo, ha voluto salutare Mauriziocon un post sui social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Javier Pastore ..., a ottobre, aveva subito il duro colpo delladel figlio più piccolo, Armando, scomparso a Londra a 23 anni per un'ischemia e avuto dalla seconda moglie Laura Giordani. Lascia altri ...È morto nella notte all'Ospedale Cotignola di Ravenna l'ex patron del Palermo calcio e del Venezia Maurizio Zamparini. L'imprenditore friulano, 80 anni compiuti a giugno, è deceduto intorno alle due p ...L'ultima occasione per ricordare Maurizio Zamparini e dirgli semplicemente... ciao", questo il tweet del Palermo corredato da un video di alcuni dei momenti più significativi di Zamparini alla guida ...