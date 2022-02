Juve, Agnelli non si ferma: doppio colpo con l’erede di Dybala (Di martedì 1 febbraio 2022) Il futuro di Dybala è ancora in bilico, ma la Juve sta già pensando ad un eventuale sostituto: due i nomi caldi in ballo. Dybala resta, Dybala va via. Il futuro dell’attaccante argentino non è ancora deciso, ma le voci circa un suo addio alla Juve si fanno sempre più insistenti. La possibilità di prenderlo a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 1 febbraio 2022) Il futuro diè ancora in bilico, ma lasta già pensando ad un eventuale sostituto: due i nomi caldi in ballo.resta,va via. Il futuro dell’attaccante argentino non è ancora deciso, ma le voci circa un suo addio allasi fanno sempre più insistenti. La possibilità di prenderlo a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Gazzetta_it : La nuova Juve mette già in soggezione. E Agnelli avvia l'operazione centenario. Il commento di Andrea Masala… - FBiasin : Cristiano #Ronaldo ha bloccato quelli di Transfermarkt su Twitter perché lo valutano solo 35 milioni. Appena scopr… - pisto_gol : Più che un gol di Agnelli, l’acquisto di #Vlahovic è l’ennesimo atto d’amore verso la Juve e i suoi tifosi di… - serieAnews_com : ???? #Juve, si pensa all'eventuale erede di #Dybala: due i nomi caldi se l'argentino va via - TuttoHellasVer1 : L'Arena: 'Juve, non solo Vlahovic. Agnelli non ha badato a spese' -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Agnelli Juventus, Bentancur 'chiama' Dybala: il messaggio alla Joya Bentancur © LaPresseUn cambio di strategia improvviso, a dimostrazione di come il club di Agnelli ... Potrebbero, però, non essere gli ultimi colpi del Tottenham in casa Juve. Juventus, Bentancur '...

Juve, ufficiali gli ingaggi di Zakaria e Gatti. Ramsey va in Scozia L'ultimo giorno di un mercato invernale senza precedenti per la Juve si chiude con gli ingaggi di Denis Zakaria e Federico Gatti, mentre Aaron Ramsey lascia Torino ...club del presidente Andrea Agnelli ...

La nuova Juve mette già in soggezione. E Agnelli avvia l'operazione centenario La Gazzetta dello Sport Gli eroi in bianconero: Franco CAUSIO Mi dispiace, perché fossi rimasto anche solo un anno, avrei giocato anch’io nella Juventus dei Platini e dei Boniek». Impossibile sfuggire all’Avvocato Agnelli: «Ci sono state le telefonate alle sei ...

CORRIERE - Juventus scatenata: prenotato Kessie a zero per luglio Franck Kessie alla Juventus a parametro zero. I bianconeri non si limitano a Denis Zakaria e progettano un restyling della mediana per la prossima stagione. Come si apprende dall'edizione odierna del ...

