Il caos della Dad visto da Leonardo Pieraccioni: “Regole più difficili di Cluedo” (Di martedì 1 febbraio 2022) Dad, tamponi, mascherine ffp2: il covid ha trasformato l’andare a scuola in presenza una giungla fatta di Regole. È così facile sbagliarsi che Leonardo Pieraccioni ha sentito l’esigenza di realizzare una pratica guida per aiutare tutti i genitori, che come lui, si trovano a fare i conti con i contagi, i positivi e le comunicazioni Leggi su vitadavips.myblog (Di martedì 1 febbraio 2022) Dad, tamponi, mascherine ffp2: il covid ha trasformato l’andare a scuola in presenza una giungla fatta di. È così facile sbagliarsi cheha sentito l’esigenza di realizzare una pratica guida per aiutare tutti i genitori, che come lui, si trovano a fare i conti con i contagi, i positivi e le comunicazioni

Advertising

libraryoferana : - unadiquelle : Signori miei, qui, oggi, avverto quel caos friccicarello da 'mattina della vigilia di natale', sento persino il bru… - Seventynoine : @IlPrimatoN Non poteva finire in altro modo. È davvero una gara. E l' arma ideologica perfetta per la definitiva a… - AnnalisaGrandi1 : RT @LaRagione_eu: Inefficienze che si trascinano da anni in una Regione in cui non esiste neanche una terapia intensiva pediatrica: è il ca… - LaRagione_eu : Inefficienze che si trascinano da anni in una Regione in cui non esiste neanche una terapia intensiva pediatrica: è… -