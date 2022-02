Gf VIP nomination: chi sono i nominati di ieri 31 gennaio? (Di martedì 1 febbraio 2022) Un’altra puntata del Gf VIP si è conclusa e le nomination sono state servite: scopriamo chi sono i concorrenti nominati ieri sera 31 gennaio 2022 e chi l’eliminato della settimana! Leggi anche: Sanremo 2022: quando inizia? Cantanti big in gara, titoli canzoni, date, cover, duetti, quante serate Gf VIP, nomination: chi sono i concorrenti nominati ieri... Leggi su donnapop (Di martedì 1 febbraio 2022) Un’altra puntata del Gf VIP si è conclusa e lestate servite: scopriamo chii concorrentisera 312022 e chi l’eliminato della settimana! Leggi anche: Sanremo 2022: quando inizia? Cantanti big in gara, titoli canzoni, date, cover, duetti, quante serate Gf VIP,: chii concorrenti...

Advertising

GenteVipNews : Nomination di ieri sera: Soleil Sorge battuta al televoto da Delia Duran | Grande Fratello Vip - Ric_iDex_1996 : Un po’ di numeri: Soleil con i soli suoi fan ha ottenuto il 36% dei voti, in una nomination in cui c’è lei + più vi… - infoitcultura : Grande Fratello VIP, chi sono i concorrenti in nomination lunedì 31 gennaio - zazoomblog : Grande Fratello Vip chi è il primo finalista? Eliminati e concorrenti in nomination dopo la puntata di lunedì 31 ge… - CorriereCitta : Grande Fratello Vip, chi è il primo finalista? Eliminati e concorrenti in nomination dopo la puntata di lunedì 31 g… -