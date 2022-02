Docente si dà fuoco davanti alla caserma dei carabinieri: è in gravi condizioni (Di martedì 1 febbraio 2022) Un Docente 33enne si è dato fuoco davanti alla sede della caserma dei carabinieri di Rende, in provincia di Cosenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 febbraio 2022) Un33enne si è datosede delladeidi Rende, in provincia di Cosenza. L'articolo .

Advertising

salvatorecerone : RT @milkoscagl: #Tg3 ho aspettato tutto il telegiornale e non avete dato notizia né del docente che si è dato fuoco a #Rende né la protesta… - ferillo2 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Un docente si da fuoco perché è stato sospeso, in Canada 70.000 tir e 1 milione di… - ClarkKe25897431 : RT @chiaralucetw: Un docente di 33 anni ieri si è dato fuoco davanti alla caserma di #Rende e versa in condizioni disperate. Il ragazzo era… - Alessandro_Amad : RT @chiaralucetw: Un docente di 33 anni ieri si è dato fuoco davanti alla caserma di #Rende e versa in condizioni disperate. Il ragazzo era… - AndreaBS1976 : RT @chiaralucetw: Un docente di 33 anni ieri si è dato fuoco davanti alla caserma di #Rende e versa in condizioni disperate. Il ragazzo era… -