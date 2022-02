Bloodborne demake, disponibile da oggi (Di martedì 1 febbraio 2022) Bloodborne è sicuramente uno dei capolavori più apprezzati di FromSoftware. Mentre in molti aspettano un ritorno del titolo per le nuove console, finalmente è disponibile il chiacchieratissimo demake creato da Lilith Walther. Bloodborne demake, arriva ed è gratis Era ormai da tempo che si aspettava l’uscita dell’interessantissimo progetto di Lilith Walther: un demake del titolo FromSoftware in pieno stile Playstation 1.Finalmente il progetto fan-made, il cui sviluppo è durato ben 13 mesi, è completo ed è a disposizione di tutti gratuitamente. La developer ha infatti lasciato il link per scaricare il gioco sul suo profilo Twitter! BloodbornePSX: NOW AVAILABLE TO DOWNLOADGet it here: https://t.co/40oWAplt4yThank you for the support over the 13 month dev ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 febbraio 2022)è sicuramente uno dei capolavori più apprezzati di FromSoftware. Mentre in molti aspettano un ritorno del titolo per le nuove console, finalmente èil chiacchieratissimocreato da Lilith Walther., arriva ed è gratis Era ormai da tempo che si aspettava l’uscita dell’interessantissimo progetto di Lilith Walther: undel titolo FromSoftware in pieno stile Playstation 1.Finalmente il progetto fan-made, il cui sviluppo è durato ben 13 mesi, è completo ed è a disposizione di tutti gratuitamente. La developer ha infatti lasciato il link per scaricare il gioco sul suo profilo Twitter!PSX: NOW AVAILABLE TO DOWNLOADGet it here: https://t.co/40oWAplt4yThank you for the support over the 13 month dev ...

