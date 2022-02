Ascolti Tv lunedì 31 gennaio 2022: GF Vip, Non mi lasciare, Report, dati Auditel e share (Di martedì 1 febbraio 2022) Ascolti Tv lunedì 31 gennaio 2022. Torna l’appuntamento giornaliero con gli Ascolti televisivi. I dati saranno disponibili dalle ore 10.00 di oggi relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Tanti i programmi in prima serata, ecco com’è andata. Scopri quale è stato il programma più visto di ieri sera, lunedì 31 gennaio 2022! Ascolti Tv 31 gennaio 2022: dati di ascolto di ieri in prima serata Mediaset Ieri sera, lunedì 31 gennaio 2022, tanti programmi e film ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 febbraio 2022)Tv31. Torna l’appuntamento giornaliero con glitelevisivi. Isaranno disponibili dalle ore 10.00 di oggi relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Tanti i programmi in prima serata, ecco com’è andata. Scopri quale è stato il programma più visto di ieri sera,31Tv 31di ascolto di ieri in prima serata Mediaset Ieri sera,31, tanti programmi e film ...

Advertising

CorriereCitta : #AscoltiTv lunedì 31 gennaio 2022: #GFVip, #Nonmilasciare, #Report, dati #Auditel e #share - zazoomblog : Ascolti tv ieri lunedì 31 gennaio dati auditel e share: chi ha vinto? - #Ascolti #lunedì #gennaio #auditel - BernardelloMarc : Che palle ho girato canale 2 min gfv e siamo sempre li e ascolti record e all ora non vi lamentate e poi siete l… - tvstellare : Alfonso che comunica ai vipponi dei record di ascolti registrati lunedì e venerdì - ven4poetica : in macchina con mio fratello mette la musica dopo un po’ parte una degli psicologi, l’ultima io gli faccio: “da… -