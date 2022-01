“Stavolta non cambio idea”. GF Vip, decisione definitiva di Soleil Sorge: l’ha confermato a Barù (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ancora Soleil Sorge show. Nelle ultime ore l’ex Uomini e Donne è tornata ad incendiare la casa a poche ore dalla puntata del GF Vip che, tra le altre cose, deciderà chi tra lei, Delia Duran e Giucas Casella andrà in finale. Dai sondaggi Delia Duran sembrerebbe essere in testa, ma tutto può cambiare fino a quando Alfonso Signorini non comunicherà l’esito del televoto. Insomma il pubblico dovrà prendere una importante decisione per le sorti dei vipponi. Soprattutto per coloro che sono al televoto: i concorrenti, dopo averli nominati, credono che lunedì 31 gennaio uno di questi tre dovrà abbandonare il cast del GF Vip ma, in realtà, questa non è la verità dei fatti. Alfonso Signorini, infatti, ha svelato che questo lunedì sera ci sarà la proclamazione del primo finalista della sesta edizione del reality show. Show al quale ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ancorashow. Nelle ultime ore l’ex Uomini e Donne è tornata ad incendiare la casa a poche ore dalla puntata del GF Vip che, tra le altre cose, deciderà chi tra lei, Delia Duran e Giucas Casella andrà in finale. Dai sondaggi Delia Duran sembrerebbe essere in testa, ma tutto può cambiare fino a quando Alfonso Signorini non comunicherà l’esito del televoto. Insomma il pubblico dovrà prendere una importanteper le sorti dei vipponi. Soprattutto per coloro che sono al televoto: i concorrenti, dopo averli nominati, credono che lunedì 31 gennaio uno di questi tre dovrà abbandonare il cast del GF Vip ma, in realtà, questa non è la verità dei fatti. Alfonso Signorini, infatti, ha svelato che questo lunedì sera ci sarà la proclamazione del primo finalista della sesta edizione del reality show. Show al quale ...

Advertising

francescacheeks : so che non va più di moda scrivere stay tuned ma stavolta è na roba forte eh… quindi statt accort - marcodimaio : Mai la #PresidenzaDellaRepubblica si è decisa al 5° scrutinio. Non succederà nemmeno stavolta con il nome di… - Ruzzet3 : @Martinetus @TruIeeIy Un pochino ma poco poco mi dispiace forse perché è troppo onesto e sincero,ma stavolta non h… - _Barbara_04 : Però stavolta so' stata brava eh? Ho capito senza alcuna spiegazione da parte tua cosa fosse successo. Ti ho invia… - Pasky973 : '#Paratici ma non vi potete prendere pure #Ramsey? Andrea qui già ci vogliono indagare... non ti posso aiutare sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Stavolta non I giochi che compiranno 10 anni e 20 anni nel 2022 Conosciamo tutti il resto della storia, anche dieci anni dopo: Wii U di per sé non ha avuto una ...di un gioco di ruolo a mondo aperto dentro al quale perdersi letteralmente per sempre " ma stavolta ...

L'indice della paura, la serie in onda su Sky dal 18 febbraio. Trailer ...a credere davvero che non stia solo impazzendo? Il detective Leclerc, assegnato al caso, fatica a decifrare questo ex scienziato del CERN. La talentuosa moglie artista di Hoffman, Gabby, stavolta ...

Mazzantini: "Le divisioni stavolta non sono nel Pd" LA NAZIONE Centrodestra spaccato per colpa dell'indifendibile Salvini Matteo Salvini ne combina una dietro l'altra, l'ultima riguarda le elezioni del Capo dello Stato. Il suo gesto inaspettato ha spaccato il Centrodestra.

iPhone X USB-C, stavolta l'asta è un flop: il primo impermeabile venduto a 3000$ Probabilmente il "padre" di questo iPhone X con ingresso USB-C invece che Lightning era sicuro che la sua creazione avrebbe chiuso l'asta sui 100 mila dollari, o che almeno avrebbe fruttato una cifra ...

Conosciamo tutti il resto della storia, anche dieci anni dopo: Wii U di per séha avuto una ...di un gioco di ruolo a mondo aperto dentro al quale perdersi letteralmente per sempre " ma......a credere davvero chestia solo impazzendo? Il detective Leclerc, assegnato al caso, fatica a decifrare questo ex scienziato del CERN. La talentuosa moglie artista di Hoffman, Gabby,...Matteo Salvini ne combina una dietro l'altra, l'ultima riguarda le elezioni del Capo dello Stato. Il suo gesto inaspettato ha spaccato il Centrodestra.Probabilmente il "padre" di questo iPhone X con ingresso USB-C invece che Lightning era sicuro che la sua creazione avrebbe chiuso l'asta sui 100 mila dollari, o che almeno avrebbe fruttato una cifra ...