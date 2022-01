No, la ri-elezione di Mattarella non è il Papeete bis di Salvini (Di lunedì 31 gennaio 2022) A prima vista, non ci sarebbero ragioni per essere clementi con Matteo Salvini e buona parte della sua strategia politica, negli ultimi giorni, sembra essere uscita più da una puntata di “Un posto al sole” che da una sceneggiatura di “House of Cards”. Per Salvini, negli ultimi giorni, più che la visione ha contatto la tattica, ha contato la postura, ha contato, come a “Un posto al sole”, la guerra di nervi con i propri familiari e ha contato la volontà di poter raccontare, ai suoi follower, che lui ci ha provato, che lui ha fatto tutto quello che era in grado di fare per eleggere un presidente di centrodestra e che nessuno prima di lui ha provato a portare al Quirinale un capo dello stato donna. Matteo Salvini, come hanno ricordato giustamente ieri i giornali in modo spietato, è il leader uscito peggio da questa competizione ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 31 gennaio 2022) A prima vista, non ci sarebbero ragioni per essere clementi con Matteoe buona parte della sua strategia politica, negli ultimi giorni, sembra essere uscita più da una puntata di “Un posto al sole” che da una sceneggiatura di “House of Cards”. Per, negli ultimi giorni, più che la visione ha contatto la tattica, ha contato la postura, ha contato, come a “Un posto al sole”, la guerra di nervi con i propri familiari e ha contato la volontà di poter raccontare, ai suoi follower, che lui ci ha provato, che lui ha fatto tutto quello che era in grado di fare per eleggere un presidente di centrodestra e che nessuno prima di lui ha provato a portare al Quirinale un capo dello stato donna. Matteo, come hanno ricordato giustamente ieri i giornali in modo spietato, è il leader uscito peggio da questa competizione ...

