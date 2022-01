Nettuno, ha un malore ma non riesce ad uscire di casa: donna di 200kg salvata dai vigili del fuoco (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si trovava in una situazione di emergenza, ma a causa della sua stazza i suoi familiari sono dovuti ricorrere all’aiuto dei vigili del fuoco per poterla portare in ospedale. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30, a Nettuno. Una donna dal peso di circa 200kg è stata calata dalla finestra su una barella toboga dai vigili del fuoco. Soccorso a Nettuno Sono stati i familiari della donna ad allertare la Sala Operativa del Comando dei vigili del fuoco di Roma, che ha inviato sul posto quattro squadre operative. per soccorso a persona al secondo piano di un edificio, in Via Capitano Umberto Donati,21 nel Comune di Nettuno. I vigili del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si trovava in una situazione di emergenza, ma a causa della sua stazza i suoi familiari sono dovuti ricorrere all’aiuto deidelper poterla portare in ospedale. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30, a. Unadal peso di circaè stata calata dalla finestra su una barella toboga daidel. Soccorso aSono stati i familiari dellaad allertare la Sala Operativa del Comando deideldi Roma, che ha inviato sul posto quattro squadre operative. per soccorso a persona al secondo piano di un edificio, in Via Capitano Umberto Donati,21 nel Comune di. Idel ...

