NBA: Suns ok, stop Cavaliers e Mavs. Antetokounmpo non basta ai Bucks (Di lunedì 31 gennaio 2022) Cinque partite della regular season di Nba nella notte italiana e tante sorprese, a partire dai passi falsi dei Cavaliers e dei Mavericks per mano dei Pistons e dei Magic, le due ultime della classe ad est. Proprio Orlando (11-40) supera Dallas 110-108. Non basta il solito show da 34 punti, 11 assist e 12 rimbalzi di Luka Doncic ai texani. Tanti i rimpianti anche per i Cavaliers che arrivano a toccare anche il +15 ma nei minuti finali subiscono la rimonta dei Pistons fino al 115-105 con un ultimo quarto da 31-17 per i padroni di casa. Saddiq Bey con 31 punti è il miglior realizzatore. Vincono i Denver Nuggets che superano i Milwaukee Bucks in trasferta per 100-136. Sugli scudi il solito Nikola Jokic che sfiora la tripla doppia con 18 punti, 15 assist e 9 rimbalzi. Non bastano per i ... Leggi su sportface (Di lunedì 31 gennaio 2022) Cinque partite della regular season di Nba nella notte italiana e tante sorprese, a partire dai passi falsi deie dei Mavericks per mano dei Pistons e dei Magic, le due ultime della classe ad est. Proprio Orlando (11-40) supera Dallas 110-108. Nonil solito show da 34 punti, 11 assist e 12 rimbalzi di Luka Doncic ai texani. Tanti i rimpianti anche per iche arrivano a toccare anche il +15 ma nei minuti finali subiscono la rimonta dei Pistons fino al 115-105 con un ultimo quarto da 31-17 per i padroni di casa. Saddiq Bey con 31 punti è il miglior realizzatore. Vincono i Denver Nuggets che superano i Milwaukeein trasferta per 100-136. Sugli scudi il solito Nikola Jokic che sfiora la tripla doppia con 18 punti, 15 assist e 9 rimbalzi. Nonno per i ...

