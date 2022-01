Monterosi-Bari streaming gratis e diretta tv Antenna Sud o Rai? Dove vedere Serie C

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il match, valido come recupero della ventunesima giornata del girone C dellaC 2021/22, si gioca mercoledì 2 febbo alle ore 18 nello stadio Enrico Rocchi di Viterbo. I padroni di casa sono quindicesimi mentre i pugliesi sono primi in classifica. Le probabili formazioni di(3-5-2): Alia; Tartaglia, Borri, Rocchi; Verde, Buglio, Parlati, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::tv in chiaroSud eil match OGGI LIVE ...

Calciodiretta24 : Monterosi Tuscia - Bari: diretta live e risultato in tempo reale - BariLive : Monterosi-Bari, arbitra Di Graci di Como - redontuscia : #Viterbo Monterosi FC – Bari, mercoledì divieti di sosta intorno allo stadio - tusciatimes : Partita di calcio Monterosi FC-Bari, attenzione alla viabilità - PassioneMessina : Classifica dopo 22 giornate: Bari 48 Avellino 39 Turris 39 Monopoli 39 Palermo 37 Francavilla 37 Catanzaro 36 Ta… -

TURRIS Simone Galipo' Firenze Giuseppe Trischitta Messina Riccardo Pintaudi Pesaro Enrico Gemelli Messina MONTEROSI TUSCIA FC SRL Alessandro Di Graci Como Antonio Lalomia Agrigento Veronica ... In occasione della partita di calcio Monterosi FC - Bari, in programma mercoledì 2 febbraio allo stadio comunale Enrico Rocchi, valevole per la Coppa Italia di serie C, come da ordinanza n. 49 del 27/1/2022 della Polizia Locale (a ...