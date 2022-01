Michele Bravi, incidente, fidanzato, canzoni e malattia dell’ex cantante di X Factor (Di lunedì 31 gennaio 2022) Vincitore di X Factor 2013, Michele Bravi debutta al Festival di Sanremo 2022 con il brano Inverno dei fiori. Dopo il trionfo nel talent, l’artista ha vissuto diversi momenti difficili, segnati da un terribile incidente e dall’avvento della malattia. Scopriamo le sue canzoni e se ha o meno un fidanzato. Michele Bravi: l’incidente Dopo aver vinto X Factor nel 2013, sotto la super visione di Morgan e grazie all’intervento di Tiziano Ferro che ha scritto per lui la canzone La vita e la felicità, Michele Bravi ha vissuto un periodo molto delicato. Il 24 dicembre del 2018, facendo inversione su una strada a doppio senso, ha avuto un terribile incidente. Nel ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 31 gennaio 2022) Vincitore di X2013,debutta al Festival di Sanremo 2022 con il brano Inverno dei fiori. Dopo il trionfo nel talent, l’artista ha vissuto diversi momenti difficili, segnati da un terribilee dall’avvento della. Scopriamo le suee se ha o meno un: l’Dopo aver vinto Xnel 2013, sotto la super visione di Morgan e grazie all’intervento di Tiziano Ferro che ha scritto per lui la canzone La vita e la felicità,ha vissuto un periodo molto delicato. Il 24 dicembre del 2018, facendo inversione su una strada a doppio senso, ha avuto un terribile. Nel ...

tvsorrisi : #sanremo2022 ?? @michele_bravi in gara con il brano “Inverno dei fiori”. «Chi ama non percepisce le stagioni, non è… - michele_bravi : Tanto contento per #Vessicchio, un po’ meno per i 25 punti che regalerà al @FantaSanremo. - michele_bravi : I fiori che sbocciano nel freddo dell’inverno arrivano nei teatri più prestigiosi d’Italia. Un nuovo spettacolo da… - _LordJack : @Dottor_Strowman Minchia ci credo, 99.9% del Twitter ti mette sotto manco fosse Michele Bravi se ti riconosce per strada - bcksbrns : RT @llyfrausandrain: gesu le mani di michele bravi -