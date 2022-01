Il direttore tecnico di Massimo Ranieri che ha preso un voto al Quirinale

(Di lunedì 31 gennaio 2022) AGI “Perché porto la fascia tricolore? Perché hounalle elezioni per il Presidente della Repubblica”.Morini, così si presenta, è “und'orchestra edi 32 edizioni del Festival, di cui 8 vinte. Un record”. Assiste alle prove dei cantanti al Teatro Ariston, scuote la testa quando finisce l'esibizione di Achille Lauro: “Non mi convince”. Ma più che parlare di musica gli interessa la fascia tricolore, accompagnata da guanti azzurri e mascherina verde ‘bandiera italiana'. “In Liguria godo di una buona popolarità - racconta all'AGI - avevo chiesto ai consiglieri liguri che conosco di farmi questo regalo. E dai, datemi questo, che vi costa, piuttosto che una scheda bianca…”. La scomessa con l'orchestra Nei primi due ...

AGI 'Perché porto la fascia tricolore? Perché ho preso un voto alle elezioni per il Presidente della Repubblica'. Massimo Morini, così si presenta, è 'un direttore tecnico d'orchestra e direttore tecnico di 32 edizioni del Festival, di cui 8 vinte. Un record'. Assiste alle prove dei cantanti al Teatro Ariston, scuote la testa quando finisce l'esibizione di Achille Lauro: 'Non mi convince'. Ma più che parlare di musica gli interessa la fascia tricolore, accompagnata da guanti azzurri e mascherina verde 'bandiera italiana'. "In Liguria godo di una buona popolarità - racconta all'AGI - avevo chiesto ai consiglieri liguri che conosco di farmi questo regalo. E dai, datemi questo, che vi costa, piuttosto che una scheda bianca…".