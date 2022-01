Gianmaria liquidato dalla casa con una clip di 5 minuti: l’ira dei fan (Di martedì 1 febbraio 2022) Gianmaria Antinolfi stasera durante la puntata del Grande Fratello Vip 6 è uscito dalla casa, ma il modo in cui è stata liquidata la sua presenza non è piaciuto per niente. Infatti al ragazzo sono stati dedicati pochissimi minuti. Il presentatore prima di chiedergli che cos’abbia deciso mostra una clip in cui Soleil Sorge svolge il ruolo di narratrice delle avventure sentimentali del “Giamma”. Un video simpatico, ma che poco descrive gli affetti, la personalità del ragazzo. Eccolo: Gli amori del giovane Gianmaria… riassuntino? #GFVIP pic.twitter.com/QC9Qp9jJwm — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 31, 2022 Il conduttore gli rivolge la fatidica domanda “Resti o vai via”. “Giammy” conferma la sua uscita dal GF e deve abbandonare subito la casa. Fuori trova i ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 1 febbraio 2022)Antinolfi stasera durante la puntata del Grande Fratello Vip 6 è uscito, ma il modo in cui è stata liquidata la sua presenza non è piaciuto per niente. Infatti al ragazzo sono stati dedicati pochissimi. Il presentatore prima di chiedergli che cos’abbia deciso mostra unain cui Soleil Sorge svolge il ruolo di narratrice delle avventure sentimentali del “Giamma”. Un video simpatico, ma che poco descrive gli affetti, la personalità del ragazzo. Eccolo: Gli amori del giovane… riassuntino? #GFVIP pic.twitter.com/QC9Qp9jJwm — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 31, 2022 Il conduttore gli rivolge la fatidica domanda “Resti o vai via”. “Giammy” conferma la sua uscita dal GF e deve abbandonare subito la. Fuori trova i ...

