Covid, 57.715 contagi e 349 morti. Si spera nel vaccino universale, ma è ancora lontano. Ecco perché (Di lunedì 31 gennaio 2022) Mentre i virologi frenano gli entusiasmi sulla possibilità di avere presto un vaccino universale contro tutti i coronavirus. Una fiala che possa proteggere dal Covid-19 e da tutte le varianti già note o future, il virus continua a circolare. E allora, i dati e i numeri del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute indicano per oggi 57.715 nuovi contagi e purtroppo altri 349 morti. Vittime che vanno ad aggiungersi alle 146.498 registrate fin qui dall'inizio dell'emergenza. Riscontri effettuati a fronte di 478.314 i tamponi, tra molecolari e antigenici, che gli operatori hanno processato nelle ultime 24 ore. E che fanno rilevare un tasso di positività pari al 12%. Ieri erano stati 818.169. Infine, sul fronte ospedaliero i dati del bollettino quotidiano indicano per le ultime 24 ore ...

