Camorra: in manette imprenditore casertano dei supermercati (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiArrestato e poi scarcerato un anno fa perché ritenuto colluso con Filippo Capaldo, nipote prediletto del capoclan Michele Zagaria, l’imprenditore dei supermercati Paolo Siciliano è finito nuovamente agli arresti per una storia di usura su ordine del Gip di Napoli, nell’ambito di un’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea. Con Siciliano, 58 anni, finito in carcere, sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza di Caserta anche Gennaro (domiciliari) e Giovanni Buonanno (carcere), di 73 e 41 anni, rispettivamente padre e figlio ritenuti vicini al clan Belforte di Marcianise; ai tre sono stati contestati a vario titolo i reati di associazione camorristica, usura, estorsione e impiego di proventi illeciti mediante l’utilizzo del “metodo mafioso”. Altre tre persone, tra cui il collaboratore di giustizia del clan ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiArrestato e poi scarcerato un anno fa perché ritenuto colluso con Filippo Capaldo, nipote prediletto del capoclan Michele Zagaria, l’deiPaolo Siciliano è finito nuovamente agli arresti per una storia di usura su ordine del Gip di Napoli, nell’ambito di un’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea. Con Siciliano, 58 anni, finito in carcere, sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza di Caserta anche Gennaro (domiciliari) e Giovanni Buonanno (carcere), di 73 e 41 anni, rispettivamente padre e figlio ritenuti vicini al clan Belforte di Marcianise; ai tre sono stati contestati a vario titolo i reati di associazione camorristica, usura, estorsione e impiego di proventi illeciti mediante l’utilizzo del “metodo mafioso”. Altre tre persone, tra cui il collaboratore di giustizia del clan ...

Ultime Notizie dalla rete : Camorra manette Napoli, sequestrate le bombe della camorra: sono le stesse dell'attentato di Lione Il 40enne di Cardito è finito nei guai (e in manette) anche per detenzione di droga a fini di spaccio. Oltre gli esplosivi nascondeva in casa mezzo chilo di marijuana e 83 grammi di hashish: con gli ...

Camorra: in manette affiliato a clan Casalesi per omicidio nel 1998 I carabinieri della compagnia di Casal di Principe, all'esito di una articolata attività di indagine coordinata dalla DDA della Procura della Repubblica di Napoli, hanno dato esecuzione, nelle prime ...

Camorra: in manette imprenditore casertano dei supermercati anteprima24.it Sequestrate le bombe della camorra: sono le stesse dell’attentato dell’Isis Due bombe, di quelle artigianali costruite per distruggere e ammazzare. O per ferire, nel modo più atroce. In una di queste, infatti, batteva un cuore di ...

Napoli, sequestrate le bombe della camorra: sono le stesse dell'attentato di Lione Due bombe, di quelle artigianali costruite per distruggere e ammazzare. O per ferire, nel modo più atroce. In una di queste, infatti, batteva un cuore di chiodi metallici la cui ...

