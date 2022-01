Calciomercato Milan, pronto il botto in attacco: Pioli esulta (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’immediato passa attraverso la cessione di Castillejo e il reperimento di un’alternativa in difesa ma il Milan pensa già anche al futuro Ultime ore di Calciomercato per ricercare un difensore con cui sostituire Kjaer e continuare a lavorare alla cessione di Samu Castillejo. Dopo la chiusura dei battenti della finestra invernale, per il Milan cominceranno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’immediato passa attraverso la cessione di Castillejo e il reperimento di un’alternativa in difesa ma ilpensa già anche al futuro Ultime ore diper ricercare un difensore con cui sostituire Kjaer e continuare a lavorare alla cessione di Samu Castillejo. Dopo la chiusura dei battenti della finestra invernale, per ilcominceranno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : Il #Milan ha provato a prendere in extremis Renato #Sanches: il retroscena di #calciomercato - cmdotcom : #Milan, strada tracciata: il dopo #Kessié è #RenatoSanches. #Maldini non abbandona la pista e avanza per giugno… - cmdotcom : L'#Inter ha prenotato #Scamacca: cifre, dettagli e formula. La verità sul #Milan - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - #Ndombele verso @OL. Il retroscena su #Kessie - #ACMilan #Milan #SempreMilan - Moixus1970 : RT @fabiogigli: #Juve e #Inter in questa sessione di mercato hanno allungato sul #Milan in quanto ad appetibilità: più soldi per il mercato… -