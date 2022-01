Calciomercato Atalanta, arriva Mihaila in prestito con diritto di riscatto dal Parma (Di lunedì 31 gennaio 2022) Valentin Mih?il? è un nuovo giocatore dell'Atalanta in prestito dal Parma. Il bomber rumeno potrà essere riscattato dal club di Percassi Leggi su mediagol (Di lunedì 31 gennaio 2022) Valentin Mih?il? è un nuovo giocatore dell'indal. Il bomber rumeno potrà essere riscattato dal club di Percassi

DiMarzio : #Calciomercato | @Atalanta_BC, accordo trovato con il @1913parmacalcio per #Mihaila - DiMarzio : #Calciomercato | @Atalanta_BC, l'arrivo di #Mihaila può sbloccare #Miranchuk alla @OfficialSSLazio - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialSSLazio, aumenta il pressing per #Miranchuk dell'@Atalanta_BC - Mediagol : Calciomercato Atalanta, arriva Mihaila in prestito con diritto di riscatto dal Parma - DeanWahyus : RT @NicoSchira: Mercato #SerieC: il #Padova prende Jacopo #Dezi (a titolo definitivo dal Venezia) l’#Imolese Simone #Santoro (prestito dal… -