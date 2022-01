Bugatti Centodieci da 8 milioni di euro per le strade del Salento (Di lunedì 31 gennaio 2022) Una Bugatti Centodieci da 8 milioni di euro, bolide a edizione limitatissima come chi se la può permettere, sfreccia per le strade del Salento tra le province di Lecce e Brindisi da ieri sera. Ed è mistero sul facoltoso proprietario. Uno dei primi avvistamenti a Nardò nel leccese all'interno di un distributore di benzina. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 31 gennaio 2022) Unada 8di, bolide a edizione limitatissima come chi se la può permettere, sfreccia per ledeltra le province di Lecce e Brindisi da ieri sera. Ed è mistero sul facoltoso proprietario. Uno dei primi avvistamenti a Nardò nel leccese all'interno di un distributore di benzina.

Advertising

infoiteconomia : Bugatti Centodieci da 8 milioni di euro avvistata tra Salento e Brindisi, è mistero: ne esistono solo 10 esemp - infoiteconomia : Bugatti Centodieci avvistata in Salento. Vale 8 milioni. Di chi è? - statodelsud : Bugatti Centodieci da 8 milioni di euro per le strade del Salento - Pino__Merola : Bugatti Centodieci da 8 milioni di euro per le strade del Salento - viaggiareonthe1 : Bugatti Centodieci avvistata in Salento. Chi è il proprietario dell’hypercar da 8 milioni di euro? -