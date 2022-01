Bolivia vs Cile: pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 31 gennaio 2022) Bolivia e Cile continueranno le loro campagne di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022 martedì 1 febbraio quando si daranno battaglia a La Paz. Con le due nazioni separate da un solo punto al di fuori delle prime cinque, entrambe vedranno una vittoria cruciale nel loro tentativo di insinuarsi nelle posizioni di progressione nelle ultime partite. Il calcio di inizio di Bolivia vs Cile è previsto alle 21 Prepartita Bolivia vs Cile: a che punto sono le due squadre? Bolivia Dopo aver guadagnato solo una vittoria e sei punti nelle prime 10 partite di qualificazione, le possibilità della Bolivia di raggiungere la Coppa del Mondo 2022 sembravano quasi svanite, ma La Verde si è tenuta di recente a caccia. Gli uomini di Cesar Farias ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 31 gennaio 2022)continueranno le loro campagne di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022 martedì 1 febbraio quando si daranno battaglia a La Paz. Con le due nazioni separate da un solo punto al di fuori delle prime cinque, entrambe vedranno una vittoria cruciale nel loro tentativo di insinuarsi nelle posizioni di progressione nelle ultime partite. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Dopo aver guadagnato solo una vittoria e sei punti nelle prime 10 partite di qualificazione, letà delladi raggiungere la Coppa del Mondo 2022 sembravano quasi svanite, ma La Verde si è tenuta di recente a caccia. Gli uomini di Cesar Farias ...

