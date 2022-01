Bargiggia: “Olivera-Napoli gira una bugia. Emerson Palmieri torna di moda. Ecco la situazione” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Paolo Bargiggia ha parlato della trattativa Olivera-Napoli e ha rivelato un ritorno di fiamma per Emerson Palmieri. Paolo Bargiggia ha rivelato un retroscena sul mercato del Napoli. Il giornalista durante a consueta rubrica ‘Parola di Bargiggia’, in onda sulle frequenze di 1 Station Radio ha spiegato i movimenti del club azzurro: “C’è stata molta attesa per il terzino sinistro, ma si è deciso di restare così sino a fine stagione. Non risponde al vero che il Napoli abbia chiuso per Mathias Olivera per la prossima stagione: i partenopei si sono informati sulla valutazione, hanno registrato che il Getafe chiede 15 e che si può chiudere a 10-12, ma Aurelio De Laurentiis vuole aspettare e scegliere solo più in là su chi ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 31 gennaio 2022) Paoloha parlato della trattativae ha rivelato un ritorno di fiamma per. Paoloha rivelato un retroscena sul mercato del. Il giornalista durante a consueta rubrica ‘Parola di’, in onda sulle frequenze di 1 Station Radio ha spiegato i movimenti del club azzurro: “C’è stata molta attesa per il terzino sinistro, ma si è deciso di restare così sino a fine stagione. Non risponde al vero che ilabbia chiuso per Mathiasper la prossima stagione: i partenopei si sono informati sulla valutazione, hanno registrato che il Getafe chiede 15 e che si può chiudere a 10-12, ma Aurelio De Laurentiis vuole aspettare e scegliere solo più in là su chi ...

