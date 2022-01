Avete mai visto la moglie di Giorgio Chiellini? È davvero bellissima (Di lunedì 31 gennaio 2022) Goal News Quando pensiamo ai difensori italiani ancora in attività che hanno segnato un'epoca, pensiamo anche e soprattutto a Giorgio Chiellini. Nato a Pisa nell'agosto del 1984, è il capitano della Juventus quando gioca titolare visto che indossa la stessa maglia da circa 16 anni. Un vero e proprio veterano, ora che anche Buffon è andato via. Ovviamente prima di arrivare alla Juventus, ha fatto molta gavetta. È cresciuto giocando a calcio a Livorno insieme al fratello gemello (divenuto poi suo agente). Esordisce giovanissimo tra i professionisti, in Serie C1 con la maglia del Livorno. Con la squadra toscana ha disputato quattro stagioni ed è diventato uno dei grandi protagonisti della cavalcata trionfale nel campionato di Serie B 2003/2004, conclusosi con una storica promozione in Serie A. Nel 2004-05, vista l'ottima stagione ... Leggi su goalnews (Di lunedì 31 gennaio 2022) Goal News Quando pensiamo ai difensori italiani ancora in attività che hanno segnato un'epoca, pensiamo anche e soprattutto a. Nato a Pisa nell'agosto del 1984, è il capitano della Juventus quando gioca titolareche indossa la stessa maglia da circa 16 anni. Un vero e proprio veterano, ora che anche Buffon è andato via. Ovviamente prima di arrivare alla Juventus, ha fatto molta gavetta. È cresciuto giocando a calcio a Livorno insieme al fratello gemello (divenuto poi suo agente). Esordisce giovanissimo tra i professionisti, in Serie C1 con la maglia del Livorno. Con la squadra toscana ha disputato quattro stagioni ed è diventato uno dei grandi protagonisti della cavalcata trionfale nel campionato di Serie B 2003/2004, conclusosi con una storica promozione in Serie A. Nel 2004-05, vista l'ottima stagione ...

Advertising

UffiziGalleries : #Buongiorno! Avete mai visitato la #CappellaPalatina di #PalazzoPitti? È la fastosa Cappella di corte voluta dal Gr… - tvsorrisi : Occhio al 'flow' di Noemi. In un brano luminosissimo e dal ritmo serrato, la sentirete cantare come forse non l'ave… - pietroraffa : Avete mai sentito dire 'stiamo lavorando per un presidente uomo'? No. Ecco. La dimostrazione che il tema della di… - Dreamercakes97 : Avete mai comprato medicinali da banco su internet? Dovrei comprarli ma non só se fidarmi... - depmyfav7 : @F_DUva @luigidimaio Avete dato segnali devastanti di indifferenza e complicità con un Governo che mai si era visto… -