Alfa Romeo Tonale - Cosa sappiamo (e cosa no) a una settimana dal debutto (Di lunedì 31 gennaio 2022) Manca una settimana alla presentazione ufficiale dell'Alfa Romeo Tonale. Il prossimo 8 febbraio, avremo modo di vedere la nuova Suv dal vivo: per poterla toccare con mano nelle concessionarie, però, bisognerà aspettare ancora cinque mesi. Il porte aperte è fissato per il 4 giugno, anche se gli ordini saranno probabilmente aperti prima con l'arrivo del listino. I prezzi potrebbero aggirarsi attorno a quelli della sorella Compass: le ibride plug-in arriveranno a 45-50 mila euro (o più) a seconda della potenza e dell'allestimento (ci saranno vari livelli, tra cui Super, Veloce e Ti), mentre le versioni d'ingresso, benzina e diesel, si dovrebbero aggirare sui 30 mila euro. I motori. Già, benzina e diesel, perché la Tonale dovrebbe tenere viva l'alimentazione a gasolio: come vi abbiamo anticipato negli ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 31 gennaio 2022) Manca unaalla presentazione ufficiale dell'. Il prossimo 8 febbraio, avremo modo di vedere la nuova Suv dal vivo: per poterla toccare con mano nelle concessionarie, però, bisognerà aspettare ancora cinque mesi. Il porte aperte è fissato per il 4 giugno, anche se gli ordini saranno probabilmente aperti prima con l'arrivo del listino. I prezzi potrebbero aggirarsi attorno a quelli della sorella Compass: le ibride plug-in arriveranno a 45-50 mila euro (o più) a seconda della potenza e dell'allestimento (ci saranno vari livelli, tra cui Super, Veloce e Ti), mentre le versioni d'ingresso, benzina e diesel, si dovrebbero aggirare sui 30 mila euro. I motori. Già, benzina e diesel, perché ladovrebbe tenere viva l'alimentazione a gasolio: come vi abbiamo anticipato negli ...

Advertising

alfa_romeo : Let “La Metamorfosi” begin. Save the date: - sizuku_komugi : RT @AlfaRomeoIT: L’inconfondibile “Trilobo” e lo “Scudetto” Alfa Romeo della nuova #AlfaRomeoTonale: elementi iconici che guardano verso il… - AUTOilmensile : Nuova formula di noleggio a lungo termine per i modelli Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo ?? #auto #leasys #fiat - Deepestpurple81 : RT @FormulaOneWorld: Alfa Romeo Stradale 33 Visione - steVill : Ho appena visto un uomo guidare un' Alfa Romeo 164 e suonare una tromba, ben posizionata sullo sterzo. #31gennaio -