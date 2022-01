Tari | stravolta la tassa per i rifiuti | cosa cambia

Leggi su vesuvius

(Di domenica 30 gennaio 2022) Attese diverse novità per i contribuenti in merito allanel 2022:Nell’ultimo anno, anche lasui, insieme alle altre utenze, ha subìto un evidente rincaro. A scontare la pena saranno i cittadini che si vedranno recapitare un conto salatissimo!(Fonte: Pixabay)L’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha introdotto una serie di novità con l’obiettivo di migliorare il servizio di gestione dei. Previste delle modifiche ai regolamenti comunali, alcune delle quali incideranno direttamente sul pagamento della, anche attraverso delle rateizzazioni che certamente agevoleranno coloro che si trovano in difficoltà a pagare laffa sui ...