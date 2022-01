Omicron 2, casi anche in Toscana. Le differenze con le altre varianti e cosa prevedono gli esperti (Di domenica 30 gennaio 2022) Per la prima volta, anche nella nostra regione, fa la sua comparsa la variante denominata Ba.2. Da Cisanello, il virologo Mauro Pistello ci spiega dalle prime analisi cosa cambia rispetto a Omicron e Delta Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 30 gennaio 2022) Per la prima volta,nella nostra regione, fa la sua comparsa la variante denominata Ba.2. Da Cisanello, il virologo Mauro Pistello ci spiega dalle prime analisicambia rispetto ae Delta

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, sequenziata in Italia la variante 'Omicron 2': accertati primi due casi #Covid #Omicron… - GiovaQuez : Segnalati i primi casi di variante Omicron BA2 in Italia #COVID19 - TgLa7 : #Covid: sequenziata variante #Omicron ##2 in #Italia. A Genova i primi due casi accertati al San Martino - EmMicucci : #Covid #Bassetti, scusi, da dicembre #omicron ha fatto esplodere i casi. #Covid è airborne, anche all'aperto, tutte… - EmMicucci : #covid #Bassetti contro #mascherine all'aperto: Servono? Da dicembre, da quanto sono obbligatorie, casi sono esplos… -