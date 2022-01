La Salernitana accelera per l’ex Roma: contatti in corso (Di domenica 30 gennaio 2022) Non solo le big di Serie A: anche la Salernitana, in queste ultimissime ore di mercato, cerca di chiudere colpi di mercato last minute. La dirigenza sta infatti tentando l’affondo in difesa per Radu Dragusin, di proprietà della Juventus, ma girato in prestito alla Sampdoria per questa stagione. Perotti, Roma, Serie A SI TENTA L’AFFONDO Un’altra notizia, appresa dalla redazione di TUTTOmercatoWEB.com, riguarda stavolta lo svincolato Diego Perotti, reduce dall’esperienza con la Roma, dal 2016 al 2020, e da quella più recente con il Fenerbahace fino al 2021. Stando a quanto si legge, i contatti con il club campano per l’argentino sarebbero continui, ragion per cui si attendono sviluppi nelle prossime ore. Gabriella Ricci Leggi su rompipallone (Di domenica 30 gennaio 2022) Non solo le big di Serie A: anche la, in queste ultimissime ore di mercato, cerca di chiudere colpi di mercato last minute. La dirigenza sta infatti tentando l’affondo in difesa per Radu Dragusin, di proprietà della Juventus, ma girato in prestito alla Sampdoria per questa stagione. Perotti,, Serie A SI TENTA L’AFFONDO Un’altra notizia, appresa dalla redazione di TUTTOmercatoWEB.com, riguarda stavolta lo svincolato Diego Perotti, reduce dall’esperienza con la, dal 2016 al 2020, e da quella più recente con il Fenerbahace fino al 2021. Stando a quanto si legge, icon il club campano per l’argentino sarebbero continui, ragion per cui si attendono sviluppi nelle prossime ore. Gabriella Ricci

Advertising

niwa217 : RT @marcoconterio: ?? La #Salernitana accelera per Armando Izzo del #Torino. Intesa col giocatore e sorpasso su Radu Dragusin @TuttoMercatoW… - chrstnpls01 : RT @marcoconterio: ?? La #Salernitana accelera per Armando Izzo del #Torino. Intesa col giocatore e sorpasso su Radu Dragusin @TuttoMercatoW… - marcoconterio : ?? La #Salernitana accelera per Armando Izzo del #Torino. Intesa col giocatore e sorpasso su Radu Dragusin @TuttoMercatoWeb - KundiLaMapendo : RT @7Robymar: La Salernitana accelera su Luis Figo (Sky) - Lucas_batcuervo : RT @7Robymar: La Salernitana accelera su Luis Figo (Sky) -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana accelera Il Valencia non accelera per Diawara, il Venezia ci prova ...con Federico Fazio - che una volta rescitto il suo contratto ha firmato con la Salernitana - la ... Il Valencia non accelera, inserimento del Venezia Nelle scorse ore il Valencia aveva allacciato i ...

Mercato, la Salernitana accelera: vicinissimi anche Mousset e Radovanovic Il direttore sportivo Sabatini mette il turbo: la squadra è stata rivoltata come un calzino. Ingaggiato Fazio, annuncio ufficiale, il dirigente granata ha definito anche l'ingaggio di un attaccante e ...

Mercato, la Salernitana accelera: vicinissimi anche Mousset e Radovanovic SalernoToday Salernitana, vicino l'ingaggio di Ivan Radovanovic Prima di trasferirsi alla corte di Colantuono, però, l’ex ChievoVerona dovrà risolvere alcune pendenze col “Grifone” Mediano di rottura, adattabile anche al centro della difesa, Radovanovic ha vissuto ...

Il Valencia non accelera per Diawara, il Venezia ci prova Il centrocampista guineano è in uscita dalla Roma: il Valencia nelle scorse ore aveva allacciato i contatti, ma il club spagnolo non ha accelerato per chiudere la trattativa. Diawara piace anche in Se ...

...con Federico Fazio - che una volta rescitto il suo contratto ha firmato con la- la ... Il Valencia non, inserimento del Venezia Nelle scorse ore il Valencia aveva allacciato i ...Il direttore sportivo Sabatini mette il turbo: la squadra è stata rivoltata come un calzino. Ingaggiato Fazio, annuncio ufficiale, il dirigente granata ha definito anche l'ingaggio di un attaccante e ...Prima di trasferirsi alla corte di Colantuono, però, l’ex ChievoVerona dovrà risolvere alcune pendenze col “Grifone” Mediano di rottura, adattabile anche al centro della difesa, Radovanovic ha vissuto ...Il centrocampista guineano è in uscita dalla Roma: il Valencia nelle scorse ore aveva allacciato i contatti, ma il club spagnolo non ha accelerato per chiudere la trattativa. Diawara piace anche in Se ...