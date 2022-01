La morte di mio padre? Me lo sentivo | la sera prima Benedetta Parodi da brividi | Toffanin senza parole

(Di domenica 30 gennaio 2022) "E' stato scioccante":, ospite di Silviaa Verissimo, ha raccontato un episodio che ha fatto venire ia tutti, in studio e a casa. La conduttrice appassionata di cucina ha raccontato di essere stata molto legata alTuccio. E in particolare ha rivelato di aver avuto un sentoreche lui morisse. "Ho avuto un sogno premonitore la notteche morisse. Sognavo di stare con lui e di abbracciarlo. Mi sono svegliata, è squillato il telefono e mia madre mi ha detto che non c'era più". "Ero molto legato a lui, una persona splendida", ha confidato Fabio Caressa, ospite insieme alla moglie del programma di Canale 5. I due hanno parlato anche della loro lunga storia d'amore, nata tra i corridoi delle redazioni sportive. ...

Advertising

Rebeka80721106 : RT @ilva87161350: #InGrecia con Ghiannis Ritsos … credo nella poesia, nell’amore, nella morte, perciò credo nell’immortalità. Scrivo un ver… - adelestancati : RT @ilva87161350: #InGrecia con Ghiannis Ritsos … credo nella poesia, nell’amore, nella morte, perciò credo nell’immortalità. Scrivo un ver… - ADONISNJH : Dopo 15 anni che mio padre se n’è andato di casa devo ancora sentire mia madre e mio padre litigare, anche in situa… - newferruccio : RT @ilva87161350: #InGrecia con Ghiannis Ritsos … credo nella poesia, nell’amore, nella morte, perciò credo nell’immortalità. Scrivo un ver… - POKI33847251 : RT @ilva87161350: #InGrecia con Ghiannis Ritsos … credo nella poesia, nell’amore, nella morte, perciò credo nell’immortalità. Scrivo un ver… -

Ultime Notizie dalla rete : morte mio

La notizia della sua, ha scritto il sindaco di Mesoraca, 'lascia un intero paese scosso e ...attorno alla famiglia che sta vivendo questo grande dolore e voglio rivolgere loro a nomee dell'...A quell'altezza, e senza protezione adeguata, laper ipotermia arriva dopo massimo due ore", ... sorella dell'alpinista, è un unico sfondo nero con una scritta sotto "Sarai sempre nelcuore": ...«Oggi si lavora, ma prima, voglio mostrarvi uno scorcio delle mie chiappe per spaccare l’internet e celebrare questa bella femminilità che il cielo mi ha donato» scrive ...Non solo imitazioni per Loretta Goggi. A Domenica In, ospite di Mara Venier, la veterana di Tale e Quale Show dopo il programma di Carlo Conti ha deciso di tornare a dedicarsi interamente ...