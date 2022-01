F1, Toto Wolff sulle discussioni con Christian Horner: “Si è andati troppo sul personale” (Di domenica 30 gennaio 2022) Il Mondiale 2021 di F1 è ormai alle spalle, anche se la FIA ha deciso di dare il via a un’inchiesta per far luce sui fatti dell’ultimo GP di Abu Dhabi, decisivo per l’assegnazione del titolo iridato piloti all’olandese della Red Bull Max Verstappen a discapito del britannico della Mercedes Lewis Hamilton. Vero è che nel campionato scorso il dualismo tra il neerlandese e Lewis non è stato l’unico a cui si è potuto assistere. Anche i contrasti dialettici tra Toto Wolff e Christian Horner sono stati all’ordine del giorno. I due Team Principal di Mercedes e di Red Bull, con reciproci scambi in conferenza stampa e non, hanno innalzato ulteriormente il livello della tensione. Un rapporto quindi non facile tra i due che non si sono risparmiati anche etichette sull’essere troppo “chiacchieroni” davanti ai ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) Il Mondiale 2021 di F1 è ormai alle spalle, anche se la FIA ha deciso di dare il via a un’inchiesta per far luce sui fatti dell’ultimo GP di Abu Dhabi, decisivo per l’assegnazione del titolo iridato piloti all’olandese della Red Bull Max Verstappen a discapito del britannico della Mercedes Lewis Hamilton. Vero è che nel campionato scorso il dualismo tra il neerlandese e Lewis non è stato l’unico a cui si è potuto assistere. Anche i contrasti dialettici trasono stati all’ordine del giorno. I due Team Principal di Mercedes e di Red Bull, con reciproci scambi in conferenza stampa e non, hanno innalzato ulteriormente il livello della tensione. Un rapporto quindi non facile tra i due che non si sono risparmiati anche etichette sull’essere“chiacchieroni” davanti ai ...

