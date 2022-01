Come ho hackerato il conto PayPal di un mio amico (Di domenica 30 gennaio 2022) Mi sono chiesto se potesse esserci un modo per attaccare PayPal. Per mettere le cose in prospettiva, negli ultimi 18 mesi ho mostrato con successo quanto sia facile dirottare un account WhatsApp o Snapchat senza la giusta sicurezza impostata sugli account. Mi sono chiesto se avrei dovuto alzare la posta e tentare di ottenere il controllo di un conto finanziario usando tattiche simili. Si scopre che, con la semplice arte della “navigazione a spalla”, il tuo conto PayPal potrebbe essere effettivamente compromesso e potresti perdere tutti i tuoi soldi. Gli attacchi di ingegneria sociale sono sempre più comuni e stanno diventando sempre più popolari tra le bande criminali. Ho trovato un modo per prendere la proprietà del conto PayPal di qualcuno e dimostrarlo in un esperimento legittimo e ... Leggi su analisideirischinformatici (Di domenica 30 gennaio 2022) Mi sono chiesto se potesse esserci un modo per attaccare. Per mettere le cose in prospettiva, negli ultimi 18 mesi ho mostrato con successo quanto sia facile dirottare un account WhatsApp o Snapchat senza la giusta sicurezza impostata sugli account. Mi sono chiesto se avrei dovuto alzare la posta e tentare di ottenere il controllo di unfinanziario usando tattiche simili. Si scopre che, con la semplice arte della “navigazione a spalla”, il tuopotrebbe essere effettivamente compromesso e potresti perdere tutti i tuoi soldi. Gli attacchi di ingegneria sociale sono sempre più comuni e stanno diventando sempre più popolari tra le bande criminali. Ho trovato un modo per prendere la proprietà deldi qualcuno e dimostrarlo in un esperimento legittimo e ...

