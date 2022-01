Ciclismo, Volta a la Comunitat Valenciana 2022: percorso e altimetria delle tappe (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il percorso e le altimetrie della Volta a la Comunitat Valenciana 2022, corsa a tappe spagnola in programma dal 2 al 6 febbraio prossimi. Per molti corridori si tratta del primo impegno ufficiale della stagione, con cinque tappe che rappresenteranno subito un bel banco di prova per testare la condizione e misurarsi con alcuni avversari di primissimo piano. Tra gli atleti attesi al via della corsa ci sono infatti Remco Evenepoel, Alejandro Valverde, Tao Geoghegan Hart, Joakob Fuglsang e anche alcuni big italiani come Vincenzo Nibali, Giulio Ciccone, Mattia Cattaneo ed Elia Viviani. Andiamo dunque a scoprire il dettaglio delle cinque tappe in programma. Volta A LA Comunitat Valenciana: ... Leggi su sportface (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ile le altimetrie dellaa la, corsa aspagnola in programma dal 2 al 6 febbraio prossimi. Per molti corridori si tratta del primo impegno ufficiale della stagione, con cinqueche rappresenteranno subito un bel banco di prova per testare la condizione e misurarsi con alcuni avversari di primissimo piano. Tra gli atleti attesi al via della corsa ci sono infatti Remco Evenepoel, Alejandro Valverde, Tao Geoghegan Hart, Joakob Fuglsang e anche alcuni big italiani come Vincenzo Nibali, Giulio Ciccone, Mattia Cattaneo ed Elia Viviani. Andiamo dunque a scoprire il dettagliocinquein programma.A LA: ...

Advertising

ilfoglio_it : La terza tappa del cammino di Marco Pastonesi (da Campagnano a Formello) è una terrazza sui vulcani. Fosse ciclismo… - edicicloeditore : RT @MarDeiSargassi: #Libri - “Che tipo di ciclista sei?” (@edicicloeditore) è una piccola guida volta a sfamare lo stimolo del mettersi in… - bikevisor : PREZZACCIO ?? solo 76,99 € #Guarnitura #Sram All Mountain Guard Ricondizionata GX 1000 GXP - come nuovo, ma la scat… - MarDeiSargassi : #Libri - “Che tipo di ciclista sei?” (@edicicloeditore) è una piccola guida volta a sfamare lo stimolo del metters… - ilpodsport : #Ciclismo Nibali, prima volta a 37 anni: debutterà nell’Het Nieuwsblad, l’apertura in Belgio #ilpodsport -