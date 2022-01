Amici, salta la puntata di oggi domenica 30 gennaio 2022: cosa va in onda (Di domenica 30 gennaio 2022) La puntata di oggi, domenica 30 gennaio di Amici di Maria De Filippi non va in onda a causa della accertata positività al Covid di alcuni ballerini professionisti che lavorano nella trasmissione. Al posto della... Leggi su europa.today (Di domenica 30 gennaio 2022) Ladi30didi Maria De Filippi non va ina causa della accertata positività al Covid di alcuni ballerini professionisti che lavorano nella trasmissione. Al posto della...

Advertising

SaCe86 : #Amici21, salta la puntata per Covid? Il piano B di Maria De Filippi: una mossa senza precedenti - SaCe86 : #Amici21, salta la puntata del 30 Gennaio: ecco perché e cosa andrà in onda - infoitcultura : Amici, salta tutto: domenica nessuno in studio | “Puntata diversissima dal solito” - infoitcultura : Amici 21, salta la puntata del 30 gennaio: perché e cosa andrà in onda - infoitcultura : Amici 21, anticipazioni: salta il pomeridiano di domenica 30 gennaio? -