Temptation Island | ex protagonista del reality esce dal carcere e pubblica il suo primo video

Un ex protagonista di Temptation Island è uscito dal carcere dopo aver scontato la sua condanna per spaccio. Stiamo parlando dell'ex fidanzato di Valeria Bigella, Alessio Bruno. I due presero parte alla quarte edizione del reality delle tentazioni. Dopo aver abbandonato la trasmissione insieme, la storia tra Alessio e Valeria si è interrotta per gli evidenti problemi di coppia che i due non hanno potuto superare. Dopo la Bigella, Bruno aveva conosciuto Eleonora D'Alessandro, la donna che era riuscita a rapire il suo cuore. Insieme hanno affrontato il momento dell'arresto ed Eleonora si è sempre mostrata vicina al suo compagno. Tra i due, però, la storia sarebbe finita nel 2020. Alcuni indizi social avevano fatto intuire un loro allontanamento, confermato dal fatto che da allora lei non condivide più ...

