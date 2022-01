"Solo un arrivederci". Stefano Sensi, ufficiale la firma con la Samp: come vuole riconquistare l'Inter (Di sabato 29 gennaio 2022) Stefano Sensi è approdato a Genova, sponda Sampdoria, dove rimarrà in prestito almeno fino al termine della stagione. Il centrocampista azzurro, in cerca di riscatto dopo più di un anno tribolato soprattutto a causa di diversi infortuni, sarà subito a disposizione di Giampaolo. Classe 1995, è stato ceduto a titolo temporaneo dall'Inter, che spera di vederlo giocare con continuità. Dopo il deposito dei contratti in Lega che ha di fatto ufficializzato il passaggio in prestito di Sensi alla Sampdoria, il centrocampista di Urbino ha voluto salutare (temporaneamente) i nerazzurri, scrivendo una breve lettera di arrivederci che testimonia la riconoscenza che Sensi prova nei confronti dell'Inter. Innanzitutto ha scelto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022)è approdato a Genova, spondadoria, dove rimarrà in prestito almeno fino al termine della stagione. Il centrocampista azzurro, in cerca di riscatto dopo più di un anno tribolato soprattutto a causa di diversi infortuni, sarà subito a disposizione di Giampaolo. Classe 1995, è stato ceduto a titolo temporaneo dall', che spera di vederlo giocare con continuità. Dopo il deposito dei contratti in Lega che ha di fatto ufficializzato il passaggio in prestito dialladoria, il centrocampista di Urbino ha voluto salutare (temporaneamente) i nerazzurri, scrivendo una breve lettera diche testimonia la riconoscenza cheprova nei confronti dell'. Innanzitutto ha scelto di ...

Advertising

ernesto_fasano : @Inter @sampdoria In bocca al lupo ????! È giusto andare a giocare con continuità rispetto ad oggi! È solo un arrivederci ???? - maiameraime : Non brucio il passaporto solo perché me ne voglio andare da questa porcilaia. Ad ogni modo, da ora, il mio account… - mirko_verta : @Inter @sampdoria È solo un arrivederci piccolo Iniesta - infoitsport : Inter, il saluto di Sensi: ‘Come un urlo di gioia che ti rimane in testa. Grazie a tutti, ma è solo un arrivederci’ - infoitsport : Sampdoria, Sensi saluta l’Inter: «Il mio è solo un arrivederci» -