Sergio Mattarella riconfermato Presidente della Repubblica

(Di domenica 30 gennaio 2022)riletto dal Parlamento all’ottava votazione,Italiana. Un bis quindi, il secondo nella storiana dopo quello di Giorgio Napolitano. Al termine di una giornata partita con voci di possibili convergenze da parte delle forze politiche su Pier Ferdinando Casini, si registra invece un vero e proprio plebiscito perche a fine spoglio ottiene 759 preferenze, 94 in più rispetto alla prima elezione del 2015, che lo portano a diventare il secondopiù votato dopo Sandro Pertini (832). E il raggiungimento del quorum (505) viene celebrato dal Parlamento con quasi 5 minuti di applausi nell’AulaCamera. Lo spoglio alla fine si chiude con 25 schede bianche, 13 nulle, e ...

Perchéè diventato un punto di equilibrio così importante per il Paese e per il governo di Mario Draghi. Nel giorno dell'armonia ritrovata tra i partiti nel nome di, il direttore ...Chiusa la partita del Colle con la rielezione di, nel M5S tira aria da resa dei conti. E si parla, con sempre più insistenza, di frattura (se non addirittura di prossima scissione) tra l'ala 'contiana' del Movimento 5 Stelle e l'...Sergio Mattarella rieletto al Quirinale con 759 voti, superando il quorum di 505 voti Sergio Mattarella: “Desidero ringraziare i parlamentari e ...Ora gli italiani dovranno prepararsi a una scena nuova, diversamente dalla fissità che è stata posta con le due conferme: Sergio Mattarella confermato presidente della repubblica e Mario Draghi, contr ...