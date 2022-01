Scoperto il “suono” dei campi magnetici solari (Di sabato 29 gennaio 2022) Le strutture stellari risuonano come giganteschi gong in modo del tutto simile a quanto accade sulla Terra con le onde sismiche. Queste oscillazioni sono state spesso utilizzate per ottenere informazioni sulle regioni stellari più interne, ma non sono le uniche risonanze che si generano in una stella. La rilevazione giunge da un lavoro pubblicato sulla rivista Nature Communications, coordinato da Marco Stangalini, prima firma dello studio e ricercatore della direzione Scienza e Ricerca dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), e che vede coinvolti ricercatori e ricercatrici di 12 tra i maggiori istituti di ricerca internazionali, tra cui Mariarita Murabito, Ilaria Ermolli e Fabrizio Giorgi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Grazie ad una combinazione di osservazioni ad alta risoluzione da Terra e dallo spazio con tecniche di modellizzazione all'avanguardia, è stato possibile ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 29 gennaio 2022) Le strutture stellari risuonano come giganteschi gong in modo del tutto simile a quanto accade sulla Terra con le onde sismiche. Queste oscillazioni sono state spesso utilizzate per ottenere informazioni sulle regioni stellari più interne, ma non sono le uniche risonanze che si generano in una stella. La rilevazione giunge da un lavoro pubblicato sulla rivista Nature Communications, coordinato da Marco Stangalini, prima firma dello studio e ricercatore della direzione Scienza e Ricerca dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), e che vede coinvolti ricercatori e ricercatrici di 12 tra i maggiori istituti di ricerca internazionali, tra cui Mariarita Murabito, Ilaria Ermolli e Fabrizio Giorgi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Grazie ad una combinazione di osservazioni ad alta risoluzione da Terra e dallo spazio con tecniche di modellizzazione all'avanguardia, è stato possibile ...

