Quirinale,Conte:mai fatti accordi sottobanco,Letta mi affiancava (Di sabato 29 gennaio 2022) Giuseppe Conte respinge le accuse di avere tentato accordi paralleli con la Lega, il leader M5s lo dice in conferenza stampa. "Le parole del segretario Letta scacciano via queste supposizioni. Ho ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) Giusepperespinge le accuse di avere tentatoparalleli con la Lega, il leader M5s lo dice in conferenza stampa. "Le parole del segretarioscacciano via queste supposizioni. Ho ...

Advertising

lorepregliasco : Nella evidente sconfitta di tutto il sistema politico, un epilogo positivo per Letta, con luci e ombre per Meloni,… - lorepregliasco : Dura nota di Di Maio sulla gestione della candidatura Belloni (e quindi contro Conte e Salvini in primis) #Quirinale - lorepregliasco : Se salta Belloni, ma ormai Conte e Salvini pensano di essersi esposti troppo su 'una donna Presidente della Repubbl… - Lucio63th1 : ELEZIONI PER IL QUIRINALE Hanno vinto i “ NO “ di: LETTA - RENZI - CONTE - SPERANZA- gli stessi che hanno portat… - martinoloiacono : QUIRINALE: CONTE, 'ASSE GIALLOVERDE? FESSERIA, NOMI SEMPRE CONDIVISI CON PD'. -