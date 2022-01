Quirinale, il disastro del centrodestra (Di sabato 29 gennaio 2022) Zuppa di Porro. Sui giornali di tutto di più sul Presidente e lezioncine moraliste sulla presidente Casellati by Gramellini. Casa e occupazioni e Ita ai tedeschi. #rassegnastampa29gen L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di sabato 29 gennaio 2022) Zuppa di Porro. Sui giornali di tutto di più sul Presidente e lezioncine moraliste sulla presidente Casellati by Gramellini. Casa e occupazioni e Ita ai tedeschi. #rassegnastampa29gen L'articolo proviene da Nicola Porro.

patriziamolina : Elezione presidente, lo schianto dell’avvocatessa Casellati che si vedeva già al Quirinale .Evitato il disastro… - agosbeppe : Elezioni del presidente della Repubblica caos più completo, provate ad immaginare #salvini presidente del consiglio… - AlbertoAitini : #salvini e #conte hanno fatto un disastro. Non è una novità. Avanti con una nuova giornata di #Quirinale - daniel1981_ : Ma che disastro, io vi maledico. #unadonna #Quirinale - Luongo11 : Elezioni #Quirinale il disastro di Roberto Fico: 'C'è un voto in più? Va bene lo stesso'. .... ma in mano a chi sia… -