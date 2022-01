Quirinale, accordo più vicino: in campo Draghi e Casini. Salvini e Conte: 'Una donna in gamba al Colle'. Belloni, stop di Iv, Fi e Leu (Di sabato 29 gennaio 2022) La caccia di un nome per il che non sia contro , soprattutto se lo si vuole escludere dalla corsa al Quirinale, continua e si colora di 'rosa'. Alla sesta fumata nera i partiti iniziano a parlarsi ... Leggi su leggo (Di sabato 29 gennaio 2022) La caccia di un nome per il che non sia contro , soprattutto se lo si vuole escludere dalla corsa al, continua e si colora di 'rosa'. Alla sesta fumata nera i partiti iniziano a parlarsi ...

Advertising

sebmes : Naturalmente facciamo tutti finta di credere che poi #Draghi resterà a Palazzo Chigi passando le sue giornate a ce… - lorepregliasco : Il paradosso della doppia votazione: se non c'è un accordo politico si possono fare anche dieci scrutini al giorno,… - lorepregliasco : In questo momento in corso vertice del centrodestra e anche vertice Pd-5S-LEU. Alle 16 assemblea dei grandi elettor… - Gazzettino : Quirinale, accordo più vicino: in campo Draghi e Casini. Salvini e Conte: «Una donna in gamba al Colle». Belloni, s… - Roberta24099800 : RT @LilianaArmato: NON VOGLIAMO LA #CASELLATI AL #QUIRINALE. Se sei d'accordo, rtw. Grazie #elezioniquirinale #maratonamentana #28genna… -